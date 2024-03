Stand: 17.03.2024 12:21 Uhr Beute wird zur Falle: Dieb sperrt Komplizen in Auto ein

Die Polizei spricht von einem "interessanten Fall von Selbstfallenlegung": Im Bremer Stadtteil Huchting haben sich zwei Autodiebe am Freitagabend selbst überführt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wollten die beiden Männer auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums ein Auto stehlen. Sie lösten die Alarmanlage aus, woraufhin der Ältere vor Schreck die Autotür zuschlug - dadurch allerdings seinen Komplizen in dem Fahrzeug einsperrte. Zeugen riefen die Polizei. Als die Einsatzkräfte eintrafen, saß der 27-Jährige immer noch im Auto; er wurde festgenommen. Einige Zeit später sei dann allerdings auch der 51-jährige Komplize in seinem Auto wieder am Tatort aufgetaucht, so ein Polizeisprecher - vermutlich, um nach seinem Kollegen zu sehen. Der Mann wurde ebenfalls festgenommen. Bei der Durchsuchung seines Autos wurden laut Polizei unter anderem hochwertige Kleidungsstücke gefunden, an denen zum Teil noch die Sicherungsetiketten hingen, außerdem Werkzeug sowie für Diebstähle präparierte Taschen. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Kfz-Diebstahls und Verdacht des Ladendiebstahls.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min