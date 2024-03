Stand: 19.03.2024 09:00 Uhr Betrunkener lenkt Auto in Graben: Beifahrer schwer verletzt

In Osterholz-Scharmbeck (Landkreis Osterholz) ist in der Nacht zu Dienstag ein 27-jähriger Beifahrer bei einem Autounfall schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der 41-jährige Fahrer des Wagens auf einer abgelegenen Straße zu schnell unterwegs. In einer leichten Rechtskurve war sein Auto nach links von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen landete in einem Graben neben der Straße. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Bei der Kontrolle stellten die Beamten bei ihm einen Atemalkoholwert von 1,5 Promille fest. Beide Männer wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 19.03.2024 | 09:30 Uhr