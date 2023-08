Stand: 04.08.2023 11:02 Uhr Betrunkener Lkw-Fahrer baut mehrere Unfälle auf der A1

Auf der A1 hat ein stark alkoholisierter 33-jähriger Lkw-Fahrer zwei Unfälle verursacht. Mehrere Verkehrsteilnehmer aus dem Landkreis Oldenburg meldeten der Polizei am Donnerstagmittag, dass ein Lkw Schlangenlinien fährt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. An einer Baustelle bei Wildeshausen streifte der Lastwagen zuerst das Auto eines 36-Jährigen. Wenige Minuten später kollidierte der Lkw dann beim Abfahren von der A1 seitlich mit dem Sattelzug eines 60-Jährigen. Ein Atemalkoholtest bei dem 33-Jährigen ergab einen Wert von 2,35 Promille. Die Beamten leiteten gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf 5.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 04.08.2023 | 13:30 Uhr