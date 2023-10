Stand: 22.10.2023 14:00 Uhr Betrunkener E-Scooter-Fahrer flüchtet in den Wald

Eine Polizeistreife der Polizei Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) wollte einen E-Scooter-Fahrer in der Nacht zu Sonntag einer Verkehrskontrolle unterziehen. Statt jedoch anzuhalten beschleunigte der Mann sein Gefährt. Um sich der Kontrolle zu entziehen, steuerte er in ein nahegelegenes Waldstück. Die Beamten folgten dem Scooter-Fahrer und stellten ihn in dem Wäldchen. Ein Atemtest ergab einen Alkoholwert von 1,17 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und leiteten ein Strafverfahren gegen den 22-Jährigen ein.

