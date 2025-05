Stand: 08.05.2025 16:36 Uhr Betrunkener Busfahrer rammt Straßenlaterne und fährt weiter

In Sulingen (Landkreis Diepholz) ist ein Busfahrer betrunken Bus gefahren und von der Straße abgekommen. Das teilt die Polizei mit. Demnach beobachteten Zeugen, wie er mit dem Fahrzeug mit einer Straßenlaterne kollidierte. Anstatt anzuhalten, setzte der Fahrer seine Fahrt fort, heißt es. Die alarmierte Polizei traf den 56-Jährigen am Betriebshof an. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille, so die Polizei. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Polizei ermittelt nun zu den Umständen der Fahrt. Fahrgäste waren nicht an Bord.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 08.05.2025 | 13:30 Uhr