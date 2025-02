Stand: 02.02.2025 15:03 Uhr Betrunkener Autofahrer umfährt Polizeisperre in Wittmund

Ein 34-Jähriger hat in Wittmund versucht, vor der Polizei zu fliehen - mit seinem Auto und mehr als einem Promille Alkohol im Blut. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wollten Beamte den Mann in der Nacht zu Samstag kontrollieren. Der Autofahrer missachtete allerdings die Anhaltesignale der Beamten und fuhr weiter in Richtung Jever (Landkreis Friesland). Mit Blaulicht und Sirene nahm die Polizei die Verfolgung auf. In Jever stellten zwei Polizeibeamte demnach ihren Streifenwagen quer, um den Mann aufzuhalten - dieser fuhr an dem Hindernis vorbei. Schließlich fuhr der Mann laut Polizei gegen eine Bordsteinkante, stieg aus und lief davon - wurde aber gefasst. Ein Atemalkoholtest ergab 1,24 Promille. Nun laufen mehrere Verfahren gegen den Mann.

