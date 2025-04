Stand: 11.04.2025 09:18 Uhr Betrunkene Frau fährt in Gegenverkehr und verletzt Kind

Eine alkoholisierte Autofahrerin hat in Delmenhorst einen Verkehrsunfall verursacht und dadurch mehrere Menschen verletzt, darunter auch ein neunjähriges Kind. Die 49-Jährige fuhr nach Angaben der Polizei am Donnerstag mit ihrem Auto in einer Kurve in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Auto. In dem Auto wurden laut Polizei der 66-jährige Fahrer und seine beiden Mitfahrer leicht verletzt, darunter auch das Kind. Sie kamen in ein Krankenhaus. Auch die Unfallverursacherin kam ins Krankenhaus. An den beiden Autos entstand laut Polizei 25.000 Euro Schaden. Weil die Frau nach Polizeiangaben stark betrunken wirkte, musste sie einen Atemalkoholtest machen. Der Test habe ergeben, dass sie mit 2,21 Promille gefahren war. Gegen die 49-Jährige wird nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Delmenhorst