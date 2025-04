Stand: 17.04.2025 11:13 Uhr Mehrere Unfälle: Frau fährt mit 3,31 Promille durch Wolfsburg

Eine Autofahrerin ist am Dienstagabend mit mehr als 3 Promille durch den Wolfsburger Stadtteil Vorsfelde gefahren. Zeugen hatten der Polizei berichtet, dass die Frau mit ihrem Wagen gegen einen Baum, einen Zaun und eine Mülltonne gefahren war. Als die 41-Jährige anhielt, gelang es einem Zeugen, ihr den Fahrzeugschlüssel abzunehmen, so die Polizei. So konnte die Frau an einer Weiterfahrt gehindert werden. Die Polizei führte schließlich einen freiwilligen Atemalkoholtest durch, der zeigte einen Wert von 3,31 Promille an. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein der Frau. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

