Stand: 31.01.2025 10:34 Uhr Betrugsserie im Cuxland: Schockanrufer bringen Senior um viel Geld

Die Polizei Cuxhaven warnt eindringlich vor einer aktuellen Serie von Schockanrufen. Die Opfer seien vor allem ältere Menschen im Cuxland und in Bremerhaven. Am Donnerstag wurden der Polizei erneut mehrere dieser Betrugsfälle gemeldet. Die Täter geben sich dabei meist als Angehörige aus und behaupten, sie hätten einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Deshalb würden sie eine Kaution benötigen, um nicht ins Gefängnis gehen zu müssen. Ein Senior aus Schiffdorf (Landkreis Cuxhaven) wurde mit diesen Trick betrogen und übergab laut Polizei mehrere zehntausend Euro sowie weitere Wertgegenstände an eine unbekannte Person. Aufgrund des Vorfalls rät die Polizei, bei ähnlichen Anrufen sofort aufzulegen und sich nicht von KI-Stimmen, die Angehörige imitieren, täuschen zu lassen. Die Beamten weisen darauf hin, dass es in Deutschland keine Kaution gebe.

