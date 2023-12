Stand: 21.12.2023 07:52 Uhr Bei Festnahme: Betrunkener beißt Polizist ins Bein

In Bremerhaven hat ein betrunkener Mann einem Polizisten ins Bein gebissen. Die Beamten waren zuvor am Dienstagabend zu einem Mehrfamilienhaus gerufen worden, weil Bewohner Schreie und laute Geräusche aus dem Haus gehört hatten, wie ein Polizeisprecher sagte. Vor Ort seien die Beamten dann von einem 32-jährigen betrunkenen Mann bedroht worden. Weil er sich so aggressiv verhalten habe, nahmen die Beamten den Mann fest. Dabei habe er sich gewehrt und einem Polizisten derart ins Bein gebissen, dass dieser ins Krankenhaus musste.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 21.12.2023 | 06:30 Uhr