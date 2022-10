Stand: 17.10.2022 09:19 Uhr Bassum: 18-Jähriger fährt gegen Baum - schwer verletzt

Auf der B51 bei Bassum im Landkreis Diepholz ist ein 18-jähriger Autofahrer bei einem Unfall am Montagmorgen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam er in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Auto frontal gegen einen Baum. Einsatzkräfte befreiten den 18-Jährigen aus seinem Wagen. Er wurde mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in eine Bremer Klinik gebracht. Der Autofahrer hat laut Polizei keine Fahrerlaubnis und stand vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. Die Bundesstraße wurde für rund eine Stunde voll gesperrt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 17.10.2022 | 09:30 Uhr