Stand: 02.12.2023 17:19 Uhr Baggerschiff-Crew rettet Seemann aus eiskaltem Wasser

Die Besatzung eines niederländischen Baggerschiffs hat in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Seemann aus der Elbe gerettet. Der 29-Jährige war bei Arbeiten auf einem 190 Meter langen Frachter auf Höhe Otterndorf (Landkreis Cuxhaven) von Bord gestürzt, teilte die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) am Samstag mit. An den sofort eingeleiteten Rettungsmaßnahmen habe sich auch der Seenotrettungskreuzer "Anneliese Kramer" beteiligt. Zu diesem Zeitpunkt sei ebenfalls das Baggerschiff "Pieter Caland" im Seegebiet unterwegs gewesen. Dessen Crew habe in der Dunkelheit das Licht an der Rettungsweste des verunglückten Seemannes entdeckt und ihn an Bord genommen. Mit der "Anneliese Kramer" sei der 29-Jährige nach Cuxhaven gebracht worden, wo er etwa zwei Stunden nach seinem Sturz in die Elbe mit einem Rettungswagen in eine Klinik transportiert wurde. Der unterkühlte Seemann war nach Auskunft der DGzRS zum Zeitpunkt seiner Rettung ansprechbar, über eventuelle Verletzungen teilten die Seenotretter nichts mit.

