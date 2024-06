Stand: 21.06.2024 14:43 Uhr Bagger-Arm trifft Oberleitung - Züge zeitweise ausgefallen

Auf der Bahnstrecke zwischen Rastede (Landkreis Ammerland) und Jaderberg (Landkreis Wesermarsch) mussten Passagiere am Freitagvormittag vorübergehend in Ersatzbusse umsteigen. Am Morgen war dort an einem Bahnübergang in Hahn-Lehmden (Landkreis Ammerland) ein Bagger mit hochgefahrenem Arm in die Oberleitung geraten, so ein Sprecher der Bundespolizei. Offenbar hatte der Fahrer den Bahnübergang überqueren wollen. Eine Baustelle befindet sich dort laut einer Bahnsprecherin nicht. Nach dem Unfall wurde zunächst der Strom auf der Strecke abgeschaltet. An der 15.000-Volt-Leitung wurden aber keine Schäden gefunden, so dass Züge die Strecke inzwischen wieder befahren können.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 21.06.2024 | 15:00 Uhr