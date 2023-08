Stand: 21.08.2023 09:49 Uhr Badeverbote an drei Seen im Nordwesten

In den meisten niedersächsischen Seen melden die Gesundheitsämter nach wie vor gute Wasserqualität. Aktuell wurden im Nordwesten allerdings mehrere Badeverbote verhängt. In drei Gewässern wurden Blaualgen oder Fäkalien festgestellt. Das betrifft den Sander See (Landkreis Friesland), die Badestelle Hammestrand (Landkreis Osterholz) und den Sieverner See (Landkreis Cuxhaven). Auch im Sulinger Stadtsee (Landkreis Diepholz) darf derzeit nicht gebadet werden. Das hat allerdings nichts mit der Wasserqualität zu tun: Nach einem Gutachten der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen (DGfdB) kann "ein verkehrssicheres Baden im Stadtsee Sulingen nicht gewährleistet" werden. Aus diesem Grund hat der Rat der Stadt Sulingen beschlossen, das Baden in diesem Gewässer zu untersagen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 21.08.2023 | 08:30 Uhr