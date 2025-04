Totes Baby in Achim: Mutmaßliche Mutter weiter in Haft Stand: 02.04.2025 15:00 Uhr Nach dem Fund eines toten Babys in einer Wohnung in Achim bleibt die mutmaßliche Mutter des Kindes weiter in Untersuchungshaft. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus. Es wird ermittelt.

"Der Tatvorwurf ist: Verdacht des Totschlags", sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Demnach ist es sehr wahrscheinlich, dass die Frau die Mutter des Neugeborenen ist. Ein DNA-Test solle Klarheit bringen. Wann das Ergebnis vorliegt, ist unklar. Ein mögliches Motiv sei bisher nicht bekannt. Zum Alter der Frau und den bisherigen Ermittlungsergebnissen zu der Tat wollte sich die Sprecherin nicht äußern.

Angehörige finden totes Baby in Wohnung

Am Montag hatten Familienangehörige die Wohnung der Frau in einem Reihenhaus in Achim aufgesucht und den toten Säugling entdeckt. Daraufhin informierten sie die Polizei. Weil die Todesursache des Säuglings den Angaben zufolge erst nicht offensichtlich war, hatten die Beamten Spuren gesichert und den Leichnam in die Rechtsmedizin gebracht. Nach einer Obduktion hätten sich die Hinweise auf ein Tötungsdelikt verdichtet, heißt es. Am Dienstag wurde die Wohnungsbesitzerin festgenommen. Später wurde dann ein Haftbefehl erlassen.

