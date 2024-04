Stand: 02.04.2024 06:38 Uhr B72: Autofahrer zur Küste müssen monatelang weite Umwege fahren

Seit Dienstag ist die B72 zwischen Georgsheil und Marienhafe (Landkreis Aurich) für Bauarbeiten voll gesperrt. Das teilte die zuständige Landesbehörde für Straßenbau in Aurich mit. Die Straße soll demnach bis zum Beginn der Sommerferien im Juli komplett saniert werden. Der Verkehr nach Norddeich, von wo Fähren zu den Inseln Juist und Norderney fahren, wird weiträumig über Kreis- und Landstraßen umgeleitet. Autofahrende müssen deshalb mehr Zeit einplanen. Am Pfingstwochenende sollen Autos aber wegen des erwarteten Andrangs vorübergehend die Straße nutzen dürfen, so die Verkehrsbehörde.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

