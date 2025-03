Stand: 10.03.2025 10:07 Uhr B215 in Verden: Neue Lärmschutzwände sorgen für Behinderungen

Auf der Bundesstraße 215 in Verden an der Aller kann es mehrere Wochen lang zu Verkehrsbehinderungen kommen. Wie die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mitteilt, werden von Montag an entlang der Bundesstraße neue Lärmschutzwände angebracht. Betroffen sei der Bereich zwischen der neuen Allerbrücke und dem Nordertor-Kreisel, hieß es. Der Bypass am Kreisel wird den Angaben zufolge voraussichtlich sechs Wochen lang gesperrt bleiben. In einigen Nächten werde es entlang der Bundesstraße zu Lärm- und Lichtbelästigungen kommen, so die Behörde. Zudem wird der Parkplatz an der Ziegeleistraße zeitweise gesperrt, um Material anliefern zu können.

