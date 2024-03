Autotransportzug entgleist - Kran soll Waggons auf Gleise heben Stand: 14.03.2024 11:54 Uhr In einem Bremer Rangierbahnhof ist am Mittwochabend ein leerer Autotransportzug teilweise entgleist. Ein spezieller Kran soll die Waggons wieder auf die Gleise heben. Der Zugverkehr ist beeinträchtigt.

Sowohl an den zwei betroffenen Waggons als auch an den Bahnschienen seien Schäden entstanden, teilte die Polizei mit. Der Güterzugverkehr in dem Rangierbahnhof sei zurzeit nur sehr eingeschränkt möglich, da das Hauptrangiergleis betroffen sei. Mit einem Instandsetzungszug und hydraulischen Pumpen soll heute versucht werden, die Waggons auf die Schienen zu heben. Gelingt das nicht, kommt laut Polizei der große, auf Schienen fahrende Unfallkran zum Einsatz.

Ermittlungen mit Hubschrauber

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sind die zwei Waggons bei einer Rangierfahrt aus den Gleisen gelaufen und dadurch entgleist. Warum es zu dem Unfall kam, ist laut Polizei noch unklar. Der Unfallort wurde von der Bundespolizei gesichert. Kriminaltechniker ermitteln zur Unfallursache. Auch ein Hubschrauber mit Videotechnik der Bundespolizei kam zum Einsatz.

