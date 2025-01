Stand: 04.01.2025 19:20 Uhr Autotransporter gerät auf Rasthof an der A28 in Brand

Ein Autotransporter ist am Samstag auf dem Autohof Apen-Remels an der A28 in Uplengen (Landkreis Leer) in Brand geraten. Der Fahrer wurde dabei verletzt. Über die Schwere der Verletzung ist nichts bekannt. Drei Ortsfeuerwehren mit rund 60 Einsatzkräften waren nach Auskunft von Gemeindebrandmeister Arne Saathoff vor Ort, um das Feuer zu löschen. Eine besondere Herausforderungen seien die Temperaturen unter dem Gefrierpunkt gewesen, wodurch das Löschwasser schnell gefror, so Saathof. Weil aus dem Transporter Motoröl ausgelaufen sei, habe man die Untere Wasserbehörde hinzugezogen. Über die Höhe des Schadens liegen keine Informationen vor.

