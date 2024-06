Stand: 22.06.2024 09:30 Uhr Autos kollidieren frontal: Drei Menschen schwer verletzt

Bei einem Unfall in Friesoythe (Landkreis Cloppenburg) am Freitagabend sind drei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war ein 21-jähriger Fahrer mit seinem Auto frontal gegen das Auto einer 22-Jährigen geprallt. Durch den Zusammenstoß wurden die Wagen in anliegende Straßengräben geschleudert. Die Fahrer und ein Insasse wurden schwer verletzt. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 55.000 Euro. Die Unfallursache ist demnach unklar. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer (04491) 93 390 melden.

