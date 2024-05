Stand: 25.05.2024 16:06 Uhr Autos fahren frontal ineinander: Zwei Verletzte bei Huntlosen

In Großenkneten (Landkreis Oldenburg) sind am Freitagabend zwei Autos frontal zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 60-jähriger Autofahrer im Ortsteil Huntlosen beim Abbiegen das entgegenkommende Fahrzeug einer 23-Jährigen übersehen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des 60-Jährigen auf einen Acker geschleudert. Sowohl die 23-Jährige als auch der 60 Jahre alte Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und kamen laut Polizei zur Abklärung in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit 20 Einsatzkräften vor Ort. Für die Aufräumarbeiten war die Straße am Freitagabend zwischenzeitlich gesperrt.

