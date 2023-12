Stand: 06.12.2023 08:33 Uhr Autofahrer stirbt bei Unfall auf der A1 bei Bockel

Bei einem Unfall auf der A1 zwischen Stuckenborstel und Bockel (Landkreis Rotenburg) in Richtung Hamburg ist ein 30 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war der Mann am Dienstagmittag mit seinem Wagen auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Hamburg unterwegs. Als er auf eine bereits durch die Autobahnpolizei Sittensen abgesicherte Unfallstelle zukam, verlor er bei winterlichen Straßenverhältnissen die Kontrolle über seinen Wagen. Er prallte gegen einen Sattelzug, der auf dem Seitenstreifen stand.

