Autofahrer stirbt bei Kollision mit Lastwagen in Lastrup

Bei einem Verkehrsunfall in Lastrup (Landkreis Cloppenburg) ist ein 25 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Der Fahrer überholte laut Polizei am Donnerstagabend auf der Bundesstraße 213 mehrere Autos und stieß dann mit einem entgegenkommenden Sattelzug zusammen. Der 25-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt. Er kam noch ins Krankenhaus, starb dort jedoch. Der 26 Jahre alte Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt. In seinem Auflieger transportierte er laut Polizei mehrere Schweine, die unverletzt blieben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 08.12.2023 | 06:30 Uhr