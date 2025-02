Stand: 21.02.2025 15:08 Uhr Autofahrer fährt mit Pkw in Eingang von Imbiss und flüchtet

In Cuxhaven ist am Donnerstagmorgen ein 52-Jähriger mit seinem Auto von der Straße abgekommen und in den Eingangsbereich eines Gastronomiebetriebs gefahren. Anschließend flüchtete er. Wie die Polizei mitteilte, merkte eine Zeugin sich aber sein Kennzeichen und verständigte die Polizei. Die Beamten konnten den Mann demnach an seiner Wohnadresse antreffen. Er habe angegeben, am Steuer eingeschlafen zu sein, so die Polizei. Den Angaben zufolge hatte er keinen Alkohol getrunken oder Betäubungsmittel genommen. Der Eingangsbereich des Gastronomiebetriebs wurde bei dem Unfall stark beschädigt, zeitweise trat auch Gas aus. Den Schaden schätzt die Polizei auf einen fünfstelligen Betrag. Der 52-Jährige muss sich nun wegen mehrerer Strafverfahren verantworten, außerdem wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

