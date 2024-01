Stand: 11.01.2024 20:05 Uhr Autofahrer fährt in Supermarkt-Mauer und flüchtet

In Lamstedt (Landkreis Cuxhaven) ist ein Autofahrer auf einem Supermarktparkplatz gegen die Mauer des Geschäfts gefahren und anschließend geflüchtet. Die Fassade des Gebäudes sei mehrere Zentimeter eingedrückt und erheblich beschädigt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Den Schaden schätzen die Beamten auf über 10.000 Euro. Den Angaben zufolge ereignete sich der Vorfall zwischen Montag und Donnerstag. Das Fahrzeug des Verursachers müsste demnach im Front- oder Heckbereich erheblich beschädigt sein. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Hemmoor unter der Telefonnummer (04771) 60 70 oder der Polizei in Lamstedt unter der Telefonnummer (04773) 88 03 40 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min