Huntlosen: Autofahrer durchbricht Gartenzaun und flieht

Gegen 3.45 Uhr am Sonntagmorgen ist ein 21-Jähriger mit seinem Opel in einem Garten in Huntlosen (Gemeinde Großenkneten) zum Stehen gekommen. Der junge Fahrer war in Richtung Huntlosen unterwegs. Wegen schlechter Sicht sah er eine Straßeneinmündung zu spät und kreuzte die Fahrbahn. Um den Zusammenstoß mit einer Grundstücksmauer zu verhindern, lenkte er nach rechts und fuhr in eine Stichstraße. Dort durchbrach das Auto den Zaun eines Mehrfamilienhauses und blieb dann im Garten stehen. Der Opel wurde dabei erheblich beschädigt. Der Fahrer setzte die Fahrt nach dem Unfall fort, am Unfallort blieben aber einige Teile seines Fahrzeugs zurück. Die Polizei fand den Unfallwagen später an der Adresse des Halters. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 7.000 Euro geschätzt. Gegen den Fahrer wird wegen Fahrerflucht ermittelt.

