Stand: 07.01.2024 11:08 Uhr Auto schleudert gegen Linienbus: 18-Jähriger stirbt bei Unfall

Ein 18 Jahre alter Mann ist am Samstagabend bei einem schweren Verkehrsunfall im Landkreis Wesermarsch ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, verstarb der junge Mann noch an der Unfallstelle. Ein 19 Jahre alter Mann kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der 19-Jährige mit einem Auto gegen 18.35 Uhr aus Rodenkirchen kommend auf der Braker Straße in Alse unterwegs. In einer Linkskurve sei der Wagen bei glatter Fahrbahn in den Gegenverkehr geschleudert. Ein entgegenkommender Linienbus traf das Auto in der rechten Fahrzeugseite, wo der 18-jährige Beifahrer saß. Der Wagen schleuderte daraufhin in einen Graben. Der Fahrer des Linienbusses erlitt einen Schock. Die Fahrgäste blieben Polizeiangaben zufolge unverletzt. Der Schaden beträgt mindestens 20.000 Euro.

