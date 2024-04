Stand: 09.04.2024 09:20 Uhr Auto rast in Paket-Lieferwagen: Fahrerin schwer verletzt

Bei einem Unfall in Oldenburg ist am Montag eine 21-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war sie in der Stadt mit einem Geländewagen unterwegs, als sie das am Fahrbahnrand stehende Lieferfahrzeug übersah. Die Frau raste nahezu ungebremst in den Wagen. Der Paketbote hatte großes Glück. Der 23-Jährige stand zwar gerade im Laderaum seines Lieferwagens, als die Fahrerin gegen den Wagen prallte. Er wurde jedoch nur leicht verletzt. Die Polizei hat gegen die Unfallverursacherin ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

