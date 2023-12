Stand: 09.12.2023 12:18 Uhr Auto liegt kopfüber mitten auf der Straße - Fahrer verschwunden

Nach einem Unfall in der Gemeinde Spradau im Landkreis Oldenburg sucht die Polizei den Fahrer. Den Angaben zufolge kam der oder die Unbekannte offenbar in einer Linkskurve von der Straße ab, stieß mit zwei Bäumen zusammen und landete schließlich auf dem Dach. Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten den mitten auf der Straße auf dem Dach liegenden Pkw der Polizei. Den Fahrer konnten die Beamten am Unfallort und in der Umgebung aber nicht finden. Da davon ausgegangen wurde, dass der Fahrzeugführer verletzt war, startete eine mehrstündige Suchaktion zusammen mit der freiwilligen Feuerwehr, die ohne Erfolg blieb. Die Polizei suchte nach eigenen Angaben auch den Fahrzeughalter auf, der als Fahrer zum Unfallzeitpunkt allerdings ausgeschlossen wurde. Die Ermittlungen dazu, wer bei dem Unfall am Steuer saß, dauern nach Angaben eines Sprechers an. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (04431) 94 10 entgegen.

