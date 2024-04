Auto fährt auf Roller auf: 61-Jähriger stirbt Stand: 15.04.2024 12:59 Uhr Ein Rollerfahrer ist in Osterholz-Scharmbeck von einem Auto erfasst und getötet worden. Der Autofahrer flüchtete zunächst. Bei seiner Festnahme stellt sich heraus: Drogen und Alkohol spielten wohl eine Rolle.

Dem 42-Jährigen sei entsprechend Blut entnommen worden, teilte die Polizei mit. Zu dem Unfall war es den Angaben zufolge Montagfrüh gegen 4.45 Uhr gekommen. Der 61-jährige Rollerfahrer war demnach auf der Bremer Heerstraße in Richtung Bremen unterwegs. Der in dieselbe Richtung fahrende Autofahrer habe ihn aus bislang ungeklärter Ursache übersehen und erfasst, sagte eine Polizeisprecherin. Durch den Aufprall wurde der 61-Jährige in einen Graben geschleudert. Er starb noch am Unfallort. Die Staatsanwaltschaft Verden hat eine Obduktion angeordnet.

Polizei sucht Zeugen und Ersthelfer

Der Autofahrer war nach dem Unfall zunächst zu Fuß geflüchtet. Die Polizei konnte ihn später festnehmen. Bei ihm sei eine "Beeinflussung von Drogen und Alkohol festgestellt" worden, teilten die Beamten mit. Nun werden Zeugen gesucht. Hinweise nimmt die Polizei Osterholz unter der Telefonnummer (047891) 30 70 entgegen. Auch Ersthelfer sollen sich melden. Auch sie könnten zur Aufklärung des Unfallhergangs beitragen, so die Polizeisprecherin.

