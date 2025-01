Ausstellung übers Sammeln: Wo Kunst und Kettensäge zusammenpassen Stand: 31.01.2025 16:47 Uhr Die Sammelleidenschaft kennt keine Grenzen in Wilhelmshaven: Am 9. März lädt die Kunsthalle Freunde des Sammelns ein, ihre liebsten und ausgefallensten Schätze zu präsentieren. Von Quietscheenten bis zu Kettensägen.

Der Aktionstag ist Teil einer Ausstellung, die am 1. Februar beginnt. Bei "gimme, gimme more - SAMMELMUT VON 1912 BIS MORGEN" dreht sich alles um das Thema Sammeln. In der Ausstellung werden Werke aus privaten Sammlungen präsentiert sowie aus der städtischen Gemäldesammlung Wilhelmshaven und der Graphothek. Die Ausstellung beleuchtet laut Kunsthalle verschiedene Aspekte des Sammelns, seien es wissenschaftliche Interessen, persönliche Erinnerungen oder der Wunsch, in den Dingen fortzubestehen.

Ausstellung übers Sammeln: "Es kann wild werden"

Aber warum sammelt man Kettensägen, Quietscheentchen oder Pokémon-Karten? Das können Interessierte am Aktionstag im März die Privatpersonen fragen, die ihre Sammelstücke präsentieren. Eine Schülerin wird Haarspangen präsentieren, jemand anderes Filmprojektoren, Radios oder Schuhe. Das sagt Kurator Michael Stockhausen dem NDR Niedersachsen. "Es kann also wild werden." Alle Sammlungsstücke werden an diesem Tag in die eigentliche Ausstellung integriert, "da muss man schauen, wie Kunst und Kettensäge zusammenpassen."

Projekt mit Schule, Kindergarten und inklusiver Werkstatt

An der Aktion beteiligt sei auch ein fahrendes Museum, heißt es von der Kunsthalle. In einem Bauwagen stehen demnach 21 Vitrinen, in denen Kunstwerke des Vereins Lebensweisen Schortens ausgestellt werden. Daran beteiligt seien ein Kindergarten, eine inklusive Werkstatt und eine Schule.

