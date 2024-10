Stand: 28.10.2024 14:50 Uhr Aurich: Mann stürzt bei Einbruchsversuch durch Bäckerei-Dach

In Aurich ist in der Nacht zu Sonntag ein mutmaßlicher Einbrecher durch das Dach einer Bäckerei gestürzt. Nach Angaben einer Polizeisprecherin entdeckten Mitarbeiterinnen den 20-Jährigen am Morgen auf dem Boden des Verkaufsraumes. Der alkoholisierte Mann hatte sich durch den Sturz verletzt, war aber ansprechbar. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass er versucht hatte, über das Dach in die Bäckerei einzusteigen. Dabei durchbrach der 20-Jährige jedoch ein Oberlicht und stürzte drei Meter in die Tiefe. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.

