Stand: 28.08.2024 15:01 Uhr Aurich: Ermittlern gelingt Schlag gegen Drogennetzwerk

Polizei und Staatsanwaltschaft haben ein Drogennetzwerk in Aurich zerschlagen. Wie die Polizei mitteilt, wurden bereits vergangene Woche vier Beschuldigte festgenommen, zwei von ihnen sitzen inzwischen in Untersuchungshaft. Am Donnerstag hatte die Polizei zunächst ein verdächtiges Fahrzeug in Aurich kontrolliert und dabei Amphetamin entdeckt. Am Freitag wurden daraufhin mehrere Wohnungen in der Stadt durchsucht. Insgesamt fanden die Beamten mehr als fünf Kilogramm Amphetamin, zwei Kilogramm Marihuana und mehrere hundert Gramm Ecstasy. Außerdem stellten sie Waffen und eine größere Summe Bargeld sicher.

