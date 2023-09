Stand: 01.09.2023 08:24 Uhr Auf der Weser: Historische Kogge bleibt an Buhne hängen

Der Nachbau einer historischen Kogge ist am Donnerstagabend auf der Weser bei Wremen (Landkreis Cuxhaven) an einer Buhne hängen geblieben. Nach Angaben der Polizei mussten 35 Fahrgäste evakuiert werden. Alle blieben bei dem Zwischenfall bei einer Ausflugsfahrt unverletzt, so ein Sprecher der Polizei. Die Besatzung der "Ubena von Bremen" blieb an Bord des rund 23 Meter langen Holzschiffes. Unterstützt wurde die Mannschaft von der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Auch der Tonnenleger "Nordergründe" war im Einsatz. Mittlerweile konnte die Kogge wieder in Bremerhaven festmachen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 01.09.2023 | 06:30 Uhr