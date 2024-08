Stand: 04.08.2024 09:17 Uhr Auf Parkplatz: 88-Jährige Autofahrerin überrollt Fußgängerin

Eine 88 Jahre alte Autofahrerin hat am Samstagmittag auf einem Supermarkt-Parkplatz in Cloppenburg eine Fußgängerin mit ihrem Wagen erfasst und überrollt. Die 43-Jährige sei dabei lebensgefährlich verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Passanten hatten die Schreie des Opfers gehört und gemeinsam mit zufällig in der Nähe anwesenden Polizisten die unter dem Auto eingeklemmte Frau befreit. Rettungskräfte brachten die 43-Jährige in ein Krankenhaus. Die 88-jährige Autofahrerin erlitt einen Schock. Die Unfallursache ist unklar, die Polizei ermittelt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 04.08.2024 | 10:00 Uhr