Stand: 21.01.2025 10:06 Uhr Emden: Frau wird von Ehemann versehentlich überfahren und stirbt

Bei einem Unfall in Emden ist am Montagabend eine 79-jährige Frau gestorben. Nach Angaben der Polizei wollte die Frau ihrem Mann auf einem Hotelparkplatz beim Rangieren des Autos helfen. Der 81-Jährige habe dabei vermutlich Gas und Bremse verwechselt und die Frau rückwärts überfahren, so die Polizei. Außerdem habe er sechs weitere Fahrzeuge beschädigt. Beim Aussteigen stürzte der Mann und verletzte sich dabei schwer am Kopf, sagte eine Polizeisprecherin.

