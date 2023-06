Stand: 27.06.2023 13:47 Uhr Auf Autobahn-Parkplatz: Pferd befreit sich aus Anhänger

Der Ausreißversuch eines verletzten Pferdes auf einem Parkplatz an der Autobahn 1 ist noch einmal glimpflich ausgegangen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war ein 72-jähriger Mann mit einem Auto samt Pferdeanhänger in Richtung Hamburg unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Holdorf und Lohne-Dinklage bemerkte er, dass die Pferde im Anhänger unruhig waren. Er hielt deswegen auf dem nächsten Parkplatz an. Dort stellte er laut Polizei fest, dass eines der Tiere über die vordere Trennwand gelangt war und sich kopfüber im Zwischenraum des Anhängers befand. Das Pferd geriet in Panik und flüchtete aus dem Anhänger. Auf dem Gelände des Parkplatzes stürzte das verletzte Tier. Es konnte unter Kontrolle gebracht werden und wurde anschließend in eine Tierklinik gebracht.

