Atemwegsreizung nach Katzenrettung löst Feuerwehreinsatz aus

Die Rettung von drei Katzen aus einer verwahrlosten Wohnung in Norden (Landkreis Aurich) hat zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Polizeibeamte hatten über gereizte Atemwege geklagt, nachdem sie die Katzen am Sonntag aus der Wohnung geholt hatten. Das teilte die Polizei am Montag mit. Daraufhin rückte die Feuerwehr aus und überprüfte die Räume unter Atemschutz und in Schutzanzügen. Es seien aber keine gefährlichen Stoffe festgestellt worden, hieß es. Woher die gesundheitlichen Probleme kamen, konnte demnach nicht geklärt werden. Die Wohnung der Katzenbesitzerin soll ungepflegt gewesen sein. Die Frau habe sich nicht mehr um die Katzen kümmern können. Sie kamen in ein Tierheim.

