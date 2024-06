Stand: 19.06.2024 13:58 Uhr Asyl für Kaktus und Co: Kirche nimmt Pflanzen in den Ferien auf

Bremerhavens Hauptkirche macht mit einer ungewöhnlichen Kunstaktion auf sich aufmerksam: Die Bürgermeister-Smidt-Gedächtniskirche in der Innenstadt nimmt in den Sommerferien Zimmerpflanzen auf, die Menschen während ihres Urlaubs nicht selbst pflegen können. Die Künstlerin Sophia Bizer wolle die Kirche mit den Pflanzen gastfreundlicher gestalten, teilte die Bremische Evangelische Kirche mit. Mit der Aktion verweise Bizer auf das Konzept des Kirchenasyls und werfe Fragen nach dem Zuhause, nach Fremdheit und Gastsein auf. Die Aktion beginnt mit den Sommerferien am 21. Juni und endet am 10. August. Die Evangelische Kirche weist darauf hin, dass nur gesunde Pflanzen abgegeben werden dürfen und dass sie hitzebeständig sein sollten, da sich die Kirche im Sommer stark aufheizen könne.

