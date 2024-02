Stand: 13.02.2024 16:47 Uhr Arbeitsunfall in Jever: Mann wird von Baum getroffen und stirbt

Ein 56-jähriger Mann ist bei Baumfällarbeiten in Jever (Landkreis Friesland) am Dienstagmorgen gestorben. Laut Polizei wurde der Arbeiter aus Wittmund von einem Baum getroffen und lebensgefährlich verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Dort erlag er seinen Verletzungen. Die Polizei schließt ein Fremdverschulden aus. Die Ermittlungen dauern an.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 13.02.2024 | 15:00 Uhr