Stand: 07.06.2024 17:30 Uhr Arbeitsunfall: Mann stürzt sechs Meter tief und stirbt

In Südbrookmerland (Kreis Aurich) ist ein Mann bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Der 51-Jährige war am Freitagmorgen mit Dacharbeiten an einem landwirtschaftlichen Gebäude beschäftigt. Nach Angaben der Polizei stürzte er von einem Dach und fiel dabei etwa sechs Meter in die Tiefe. Er erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Warum der Mann den Halt verlor, ist nicht bekannt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 07.06.2024 | 15:00 Uhr