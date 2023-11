Stand: 08.11.2023 12:57 Uhr Arbeiter stürzt in Schiffsladeluke und verletzt sich schwer

Auf der Niedersachsenbrücke in Wilhelmshaven ist am frühen Mittwochmorgen ein Arbeiter in die Ladeluke eines Frachters gestürzt. Dabei zog er sich erhebliche Verletzungen zu. Um ihn zu erreichen, mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Wilhelmshaven mit einem Korb in das Schiffsinnere hinab gelassen werden. Nach der Erstversorgung durch die Besatzung konnte der Verletzte auch auf diesem Wege geborgen und an den Rettungsdienst übergeben werden. Er kam in ein Krankenhaus.

