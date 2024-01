Stand: 22.01.2024 15:31 Uhr Arbeiter stürzt auf Langeoog von Baugerüst in den Tod

Auf der Insel Langeoog ist es zu einem folgenschweren Arbeitsunfall gekommen. Ein 42-jähriger Arbeiter aus Aurich stürzte auf einer Baustelle am Freitag von einem Gerüst. Wie die Polizei am Montag mitteilte, konnte der Mann trotz einer umgehend eingeleiteten Reanimation nicht mehr gerettet werden. Der Auricher verstarb noch an der Unfallstelle. Wie es zu dem Arbeitsunfall kommen konnte, ist noch unklar. Das zuständige Gewerbeaufsichtsamt wurde informiert. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 22.01.2024 | 15:00 Uhr