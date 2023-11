Stand: 18.11.2023 13:10 Uhr Anhänger verliert Ladung - Kartoffeln blockieren Straße

Hunderte Kartoffeln blockierten am Samstagmorgen die Fritz-Reuter-Straße in Cloppenburg. Wie die Polizei mitteilte, war ein 55-Jähriger mit einem Traktor und zwei Anhängern unterwegs. Beim Rechtsabbiegen kippte einer der Anhänger um, die geladenen Kartoffeln verteilten sich auf der Straße. Die Polizei vermutet, dass eine Fehlfunktion oder eine Fehlbedienung der Hydraulik Grund für den Unfall war. Den Angaben zufolge entstand ein Schaden an den Anhängern in Höhe von 5.000 Euro. Die Fritz-Reuter-Straße war für die Bergung der Kartoffeln etwa drei Stunden gesperrt.

Jederzeit zum Nachhören 7 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 7 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 18.11.2023 | 13:00 Uhr