Stand: 12.04.2024 11:54 Uhr Angriff auf der A27: Drängler droht und zersticht Reifen

Aus rücksichtslosem Fahren ist am Mittwoch auf der A27 ein Angriff geworden. Wie die Polizei mitteilte, wurde in Bremen ein Ehepaar im Auto von einem anderen Fahrer bedrängt. Der sei sehr dicht aufgefahren - und plötzlich rechts überholt. Der Drängler bremste das Auto aus und zwang das Ehepaar so zum Anhalten. Dies berichtete der 71-jährige Fahrer laut Polizei. Der aggressive Fahrer des anderen Wagens ging zum Auto des Ehepaars, hantierte mit einem Messer und versuchte, die Türen zu öffnen, was die Insassen aber verhindern konnten. Bevor der Angreifer wieder in sein Auto stieg und davonfuhr, zerstach er einen Reifen am Auto des Paars. Die Polizei hat den Halter des anderen Wagens ausfindig gemacht und ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Nötigung und Sachbeschädigung.

