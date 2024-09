Stand: 12.09.2024 13:55 Uhr Angriff auf Fans des VfB Oldenburg ging wohl von Lübeckern aus

Nach einem Angriff auf Fans des VfB Oldenburg am vergangenen Samstag ermitteln die Behörden gegen drei Männer aus Lübeck. Das bestätigte die Oldenburger Staatsanwaltschaft am Donnerstag. Die Beschuldigten seien Teil der Lübecker Fanszene. Weitere Details wollte ein Sprecher aus ermittlungstaktischen Gründen nicht nennen. Laut Polizei waren die Fans des Viertligisten am Samstag mit dem Fanbus von einem Spiel aus Todesfelde in Schleswig-Holstein zurückgekehrt, als sie auf einem Parkplatz am Marschweg-Stadion angegriffen wurden. Demnach überfielen 25 bis 30 Unbekannte unter anderem mit Schlagwerkzeugen den Bus, beschädigten dessen Frontscheibe und verletzten zwei Oldenburger Fans. Zuerst hatte die "Nordwest-Zeitung" darüber berichtet. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0441) 79 04 115 zu melden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Oldenburg VfB Oldenburg