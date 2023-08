Stand: 24.08.2023 18:42 Uhr Angeblicher Telefonsex: Bremerhavener vereitelt Betrugsversuch

In Bremerhaven hat ein Mann einen Betrugsversuch vereitelt. Eine angebliche Inkasso-Firma hatte ihn aufgefordert, für Telefonsex eine dreistellige Summe zu bezahlen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Mann sei unter enormen Druck gesetzt worden. Ihm wurde demnach von den Betrügern vorgeworfen, dass er den Service vor wenigen Wochen in Anspruch genommen habe und dafür nicht gezahlt habe. Das Geld solle er an eine Bank in Tschechien überweisen. Der Mann habe darauf im Internet recherchiert, teilte die Polizei mit. Dabei habe er herausgefunden, dass die Firma, von der die vermeintliche Mahnung versendet wurde, bereits häufiger in Zusammenhang mit betrügerischen Machenschaften aufgefallen war. Der Bremerhavener ging darauf zur Polizei und erstattete Anzeige.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 25.08.2023 | 06:30 Uhr