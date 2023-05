Stand: 21.05.2023 16:09 Uhr An Gartenzaun uriniert: Mann bedroht Kind mit Gewehr

Ein 42 Jahre alter Mann soll am Donnerstag in Schortens im Landkreis Friesland ein bislang unbekanntes Kind mit einem Gewehr bedroht haben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, soll das Kind zuvor an einen Gartenzaun uriniert haben. Dies habe den Mann derart in Rage versetzt, dass er mit einem kurzläufigen Gewehr in der Hand aus dem Haus gestürmt sei und das Kind damit bedroht habe. Der Vorfall wurde den Angaben zufolge erst durch eine polizeiliche Maßnahme in einem anderen Zusammenhang bekannt. Eine Anzeige liegt bislang nicht vor. Das unbekannte Kind beziehungsweise dessen Eltern sowie Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Schortens unter der Telefonnummer (04461) 98 49 30 zu melden.

