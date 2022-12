Stand: 09.12.2022 21:04 Uhr Ammerland: Polizei sucht mit Foto nach vermisster Frau

Die Polizei im Ammerland sucht nach einer 26 Jahre alten Frau, die seit Dienstag als verschwunden gilt. Angehörige hätten die Frau vermisst gemeldet, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Demnach wurde die Frau zuletzt am Dienstagabend in der Südender Straße in Rastede gesehen. Bislang gebe es keine Hinweise auf ein Verbrechen, sagte die Sprecherin weiter. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zur Vermissten beziehungsweise zu ihrem Aufenthaltsort. Die Frau ist 1,63 Meter groß, hat grünblaue Augen und dunkelblonde, lange Haare.

