Amazon eröffnet weiteres Logistikzentrum in Niedersachsen Stand: 28.08.2023 08:19 Uhr In Großenkneten (Landkreis Oldenburg) geht heute das neue Amazon-Logistikzentrum in Betrieb. Bis Ende des Jahres sollen dort mehr als 1.000 Menschen arbeiten. Zunächst sind es deutlich weniger.

Amazon hat nach eigenen Angaben einen dreistelligen Millionenbetrag in den Standort investiert. Die Dimensionen des neuen Logistikzentrums sind enorm: Die Halle ist so groß wie sieben Fußballfelder und fast 24 Meter hoch. Rund 16 Millionen überwiegend kleinere Artikel sollen in Großenkneten künftig auf Lager sein. Hunderte Transport-Roboter sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen.

Amazon wirbt mit Vier-Tage-Woche - Kritik von ver.di

Etwa 350 Angestellte sollen am Montag die Arbeit aufnehmen, hieß es von Amazon. Bisher seien mehr als 650 Arbeitsverträge unterschrieben worden. Das Unternehmen bewirbt die neuen Stellen mit einer Vier-Tage-Woche. Die Gewerkschaft ver.di kritisiert das: Dafür dauerten die Schichten zehn Stunden - die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten so wenig von ihrem Tag. Außerdem moniert die Gewerkschaft, dass die meisten Verträge auf ein paar Monate befristet seien und fordert, dass Amazon zukünftig unbefristete Verträge ausstellt. Ver.di begleitet das neue Logistikzentrum gewerkschaftlich und will möglichst schnell einen Betriebsrat aufbauen.

Vier Amazon-Logistikzentren in Niedersachsen

Der Standort Großenkneten ist das vierte Amazon-Logistikzentrum in Niedersachsen nach Winsen/Luhe (Landkreis Harburg), Achim (Landkreis Verden) und Helmstedt. Landesweit ist der Konzern an zwölf Standorten vertreten und beschäftigt rund 7.000 Angestellte.

Weitere Informationen Großenkneten: Neues Logistikzentrum von Amazon entsteht In der Nähe der A1 sollen 2023 rund 1.000 Arbeitsplätze entstehen. Die Kosten liegen im dreistelligen Millionenbereich. (29.06.2022) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 28.08.2023 | 08:30 Uhr